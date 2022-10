Ue: Dombrovskis, non è possibile proteggere tutti dalla crisi, priorità ai più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più successo avrà l'Unione europea nell'affrontare la crisi energetica, tanto più forte sarà la sua posizione socioeconomica. L ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis nel corso del suo intervento alla sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "Purtroppo, non sarà possibile proteggere tutti dalle conseguenze economiche della guerra, ma il settore pubblico dovrà proteggere quelli più esposti, con sostegni al reddito per coloro il cui potere d'acquisto è messo in difficoltà. Per fare questo, il nostro sostegno deve essere mirato, temporaneo e finalizzato a ridurre i consumi energetici. Dare sostegno a pioggia a tutti farebbe solo aumentare di più l'inflazione e indebolirebbe l'economia", ha detto. "La Banca centraòe europea sta facendo il suo lavoro per contenere l'aumento dell'inflazione e anche gli Stati membri devono fare la loro parte. Le politiche di bilancio e di aiuto devono essere coordinate e non mettere sotto pressione il mercato dell'energia", ha aggiunto. "Ma dobbiamo anche pensare al futuro e guardare oltre questa crisi. Portare avanti i Pnrr sarà fondamentale per il futuro degli Stati membri", ha concluso. (Beb)