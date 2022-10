© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha eliminato l’obbligo di visto per i turisti colombiani. Lo ha annunciato il presidente della Colombia, Gustavo Petro, in un tweet. “Ringrazio il Regno Unito per la sua decisione di rimuovere l'obbligo del visto turistico per i visitatori colombiani”, ha dichiarato. (Mec)