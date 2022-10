Tunisia: leader Pdl Moussi trasferita in ospedale al terzo giorno di sciopero della fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni di salute della leader tunisina del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), Abir Moussi, è peggiorata ieri sera ed è stata trasferita in ospedale dopo che ha iniziato lo sciopero della fame davanti alla sede del ministero dell'Interno lo scorso 15 ottobre. Lo riferisce l’emittente tunisina “Shems Fm”. La Moussi ha pubblicato ieri una nota sulla sua pagina Facebook nella quale ha affermato che entrava nel “terzo giorno di sciopero della fame davanti alla sede del ministero dell’Interno". In precedenza, la Moussi, aveva accusato il presidente della Repubblica, Kais Saied, di aver "militarizzato" il Paese per impedire alla gente di manifestare. In un video pubblicato dalla stessa Moussi sui suoi canali Facebook, la politica tunisina aveva accusato le autorità di aver impedito ai manifestanti di tutto il Paese di arrivare nella capitale per partecipare ad una marcia contro il carovita organizzata dal Pdl. (Tut)