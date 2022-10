Marocco-Francia: al via oggi visita ministro per il Commercio estero francese Becht

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro francese per il Commercio estero, Olivier Becht, è atteso oggi in Marocco per una visita di due giorni volta a rafforzare il partenariato economico tra i due Paesi nel campo dei trasporti e dell'aviazione. Lo ha riferito il quotidiano marocchino "Hespress", affermando che il ministro francese dovrebbe tenere un colloquio a Casablanca con i ministri degli Investimenti e del Commercio marocchino, rispettivamente Mohcine Jazouli e Ryad Mazour. La visita del funzionario francese giunge in un momento in cui i rapporti tra il Regno del Marocco e la Francia si sono raffreddati, e le visite sono state sospese da tempo, mentre si parla di una crisi silenziosa tra Rabat e Parigi dopo il rafforzamento delle relazioni tra il governo francese e l’Algeria. (Res)