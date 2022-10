Taiwan: ministero Esteri esprime “rammarico” per mancata accettazione Interpol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan esprime “profondo rammarico” e insoddisfazione per la mancata accettazione della sua partecipazione ai lavori dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol). È quanto si legge in un comunicato diramato oggi dal ministero degli Affari esteri di Taipei, dopo che il segretario generale dell’Interpol, Jurgen Stock, ha dichiarato di non poter garantire all’isola lo status di osservatore per via del riconoscimento prestato dall’Organizzazione alla Repubblica Popolare Cinese come unica rappresentante del territorio nazionale. Stock si è così espresso alla vigilia della 90ma assemblea generale dell’Interpol, al via oggi a Nuova Delhi, in India. Taiwan ritiene che la decisione comprometta la sua capacità di partecipare alla cooperazione sulla sicurezza globale e ribadisce che “la Cina non ha il diritto di rappresentare l’isola nell’arena internazionale”, si legge nel comunicato. "Taiwan ha un sistema di polizia indipendente da quello cinese, completo ed efficiente. (...) L’isola ha (inoltre) la volontà e la capacità di contribuire alla lotta globale contro la criminalità transnazionale, ma a causa dell’arroganza e dell’ostruzionismo della Cina non è in grado di stabilire uno scambio d’informazioni diretto e in tempo reale con l'Interpol”, afferma la nota. Taiwan non è autorizzata a partecipare ai lavori dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale dal 1984, anno in cui è stata formalmente accettata l’adesione della Cina. (Cip)