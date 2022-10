Migranti: Algeria, forze sicurezza bloccano 79 persone ad Orano che cercavano di raggiungere coste europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità della Gendarmeria nazionale nel governatorato di Orano, in Algeria, hanno condotto una serie di operazioni che hanno portato al fermo di 79 persone, tra cui 14 trafficanti di esseri umani. Lo riferisce il quotidiano algerino “Ennahar”. Le persone fermate sono di età compresa tra i 20 ei 43 anni e provengono da vari governatorati dell’Algeria. In base a quanto riferito dai media, i migranti stavano cercando di raggiungere via mare le coste europee. Le unità della Gendarmeria nazionale hanno sequestrato anche cinque barche, tre auto, un camion, una motocicletta, diverse migliaia di euro in denaro contante e taniche di carburante necessarie per la traversata via mare. (Ala)