Egitto: ministro Esteri, siamo in grado di proteggere la nostra sicurezza idrica

- L'Egitto sta adottando misure profonde e complesse per mantenere la sicurezza idrica, come il rivestimento dei canali, la desalinizzazione e il riciclo delle acque con l’obiettivo di affrontare la sfida dei cambiamenti climatici. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, intervenendo alla Settimana dell'acqua in corso al Cairo, una delle più importanti conferenze internazionali e mondiali in questo campo organizzata in vista della Cop-27 che si terrà a Sharm el Sheikh dal 6 al 18 novembre. Durante il seminario "Conferenza sul clima Cop-27, opportunità e sfide", Shoukry ha aggiunto che i negoziati in corso con "i fratelli in Sudan ed Etiopia per determinare le regole per il riempimento e il funzionamento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) non hanno raggiunto il risultato sperato". (segue) (Cae)