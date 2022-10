Egitto: ministro Esteri, siamo in grado di proteggere la nostra sicurezza idrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo incontro avvenuto ieri con il presidente del Consiglio mondiale dell'acqua, Loic Fauchon, al Cairo, Shoukry ha esaminato le sfide relative alla sicurezza idrica che l'Egitto sta affrontando, in particolare quelle poste dalla diga Gerd. L'incontro si è tenuto a margine della Settimana dell'acqua 2022 organizzata al Cairo. Shoukry ha evidenziato a Fauchon la necessità di raggiungere un accordo tra Egitto, Sudan ed Etiopia sui piani che regolano il bacino realizzato dall'Etiopia sul Nilo Azzurro che mette in pericolo l'approvvigionamento idrico dei Paesi della Valle del Nilo. L'Egitto ha lanciato lo scorso 16 ottobre la quinta edizione della Settimana dell'acqua 2022 dal titolo "L'acqua al centro dell'azione per il clima". Il lancio arriva meno di un mese dalla 27ma Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) che sarà ospitata dall'Egitto da 6 e al 18 novembre nella città di Sharm el Sheikh, sul Mar Rosso. L'edizione di quest'anno della Settimana dell'acqua ha visto la partecipazione di oltre un migliaio di delegati provenienti da 70 Paesi e 66 organizzazioni internazionali. L'evento annuale, che mira a diffondere la consapevolezza sui problemi delle risorse idriche e a promuovere l'innovazione per affrontare le sfide più urgenti legate all'acqua, si concluderà domani. (Cae)