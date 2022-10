Taiwan: viceministro Esteri, non accetteremo alcuna decisione unilaterale dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan non accetterà alcuna decisione unilaterale assunta dalla Cina e ritiene che le parti abbiano la comune responsabilità di salvaguardare la pace nello Stretto. Lo ha dichiarato ieri il viceministro degli Affari esteri di Taipei, Alexander Tah-ray Yui, rispondendo ad una richiesta di commento su un potenziale terzo mandato di Xi Jinping come segretario generale del Partito comunista cinese. Durante un’audizione parlamentare, Yui ha ribadito che Taiwan è “un Paese sovrano che non appartiene all’autoritario Partito comunista o alla Repubblica Popolare Cinese”, invocando rispetto per l’opinione e la volontà del popolo taiwanese. (Cip)