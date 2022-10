Bulgaria: Consiglio d’Europa, occorrono ulteriori progressi nel trattamento dei detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato per la prevenzione la tortura del Consiglio d’Europa reputa che la Bulgaria debba rimediare alla violenza tra detenuti, alla loro salute, alle cattive condizioni materiali e alla mancanza di personale. Lo ha riferito un rapporto dell’organo, pubblicato dopo la visita di una delegazione del comitato in Bulgaria nell’ottobre 2021. Il comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti esprime soddisfazione per il fatto che i casi di violenza sui detenuti da parte del personale penitenziario siano “rari” e per i miglioramenti nelle loro condizioni di vita. Tuttavia, sottoinea che bisogna ancora fare progressi nell’attuazione delle salvaguardie contro il loro cattivo trattamento, la violenza tra detenuti, la carenza di personale nelle carceri e la fornitura di medicine. (Seb)