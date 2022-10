Cina: vicepremier esecutivo Han, pieno sostegno al rapporto di Xi Jinping

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro esecutivo della Cina, Han Zheng, ha espresso pieno sostegno al rapporto di lavoro presentato dal presidente Xi Jinping in apertura al ventesimo Congresso nazionale del Partito comunista, in calendario a Pechino dal 16 al 22 ottobre. Il vicepremier, che è anche membro del Comitato permanente del Politburo, ha formulato le sue considerazioni durante una riunione tenuta ieri con i delegati della provincia meridionale di Hainan partecipanti al Congresso. Il funzionario ha sollecitato la scrupolosa applicazione delle direttive contenute nel rapporto per realizzare il “grande ringiovanimento cinese” da ogni punto di vista, sollecitando progressi nella costruzione del porto di libero scambio di Hainan e l’agevolazione del commercio e degli investimenti. Han ha indicato nello sviluppo la “priorità assoluta” della nazione, evidenziando l’importanza di tutelare anche la stabilità delle catene d’approvvigionamento e la sicurezza energetica e alimentare. Il rapporto di lavoro presentato da Xi è stato sposato anche dall’esponente del Comitato permanente del Politburo, Wang Yang, durante una riunione tenuta ieri con i delegati della regione autonoma del Tibet. (Cip)