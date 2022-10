Russia: Google blocca account YouTube del Consiglio federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli account YouTube del Consiglio delle Federazione Russa (Camera alta del Parlamento russo) sono stati bloccati a causa di sanzioni e tutti i video sono stati rimossi. Lo ha confermato l'ufficio stampa del Consiglio, secondo cui i canali avevano oltre 200 mila iscritti e 20 mila video. "Gli account del Consiglio federale e del canale televisivo Vmeste RF su YouTube sono stati bloccati, tutte le informazioni sono state rimosse senza possibilità di recupero", si legge nel comunicato. "L'account è stato bloccato in conformità con le nostre regole per quanto riguarda la limitazione delle esportazioni e l'applicazione delle sanzioni", si prosegue nel comunicato citando le motivazioni addotte da Google per la sospensione del canale. (Rum)