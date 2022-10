Tunisia: naufragio di Zarzis, presidente Saied ordina di approfondire le indagini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio amministrativo locale dell'Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt) a Zarzis, città situata nel sud della Tunisia, nel governatorato di Medenine, ha approvato lo sciopero generale per oggi, martedì 18 ottobre, proclamato in coordinamento con l'Associazione di marinai, l'Unione dei contadini, la Lega tunisina per la difesa dei diritti umani e l'Unione dell'industria e del commercio (Utica), nel quadro delle proteste innescate dal naufragio del barcone con a bordo 18 migranti partito il 21 settembre e di cui si sono perse le tracce. Lo ha riferito l’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, precisando che lo sciopero costituisce un segno di protesta contro la gestione, da parte delle autorità, del dossier relativo al naufragio. Ai dipendenti del settore pubblico e privato è stato chiesto di presentarsi nelle proprie sedi di lavoro per mezz’ora e partecipare successivamente a una marcia silenziosa. Poi, i manifestanti lasceranno il centro della città per ritornare nelle proprie abitazioni, rendendo Zarzis una “città fantasma”, ha affermato il segretario generale del sindacato locale, Hedi al Hamidi. (segue) (Tut)