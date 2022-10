Tunisia: naufragio di Zarzis, presidente Saied ordina di approfondire le indagini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio dello sciopero generale è giunto in un momento in cui nella regione si registrano forti tensioni. Le manifestazioni, in corso da giorni, non si sono ancora arrestate. I gruppi di manifestanti sono stati visti scontrarsi con le forze dei polizia, mentre in rete sono state diffuse immagini di pneumatici bruciati per le strade della città. I familiari delle vittime denunciano il ritardo, da parte delle autorità, nella pubblicazione dei risultati delle analisi genetiche dei corpi recuperati e la mancanza di progressi nelle ricerche. Le autorità locali sono state accusate di aver nascosto alcuni cadaveri ritrovati in mare, impedendo ai familiari di vederli per il riconoscimento. I corpi sarebbero stati sepolti nel cosiddetto "cimitero degli stranieri", anche noto come "Cimitero dei giardini africani", un'ex discarica pubblica che si estende su una superficie pari a oltre 2 mila metri quadrati. I manifestanti hanno anche chiesto il licenziamento di commissari e dirigenti comunali, oltre che del direttore dell’ospedale di Zarzis, ritenuti essere responsabili della “manomissione” dei corpi dei migranti. Il governatore di Medenine, Said ben Zayed, è stato mandato via insieme al delegato di Zarzis, Ezzeddine Khelifi, a suon di insulti e pietre, nonostante i tentativi di comunicare con i cittadini scesi in piazza. (segue) (Tut)