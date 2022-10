Tunisia: naufragio di Zarzis, presidente Saied ordina di approfondire le indagini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferiscono i media tunisini, sarebbero 13 i migranti che risultano essere ancora dispersi o di cui non si conosce ancora l'identità. Ieri, è stato recuperato un altro cadavere dei 18 a bordo dell’imbarcazione naufragata, su cui viaggiavano anche due minori, tre donne e una bambina di un anno. Il ritrovamento è avvenuto nello stesso luogo in cui sono stati rinvenuti, nei giorni scorsi, sei corpi durante le operazioni di ricerca svolte da marinai locali. "Le barche hanno smesso di pescare per circa due settimane. Niente è più importante che stare al fianco della nostra gente e recuperare i corpi delle vittime”, ha dichiarato il capo dell'Associazione dei marinai, Shams al Din Bourasin, al quotidiano panarabo "Al arabi al jadid". Secondo lo stesso quotidiano, la pesca è una delle attività economiche più importanti nella città di Zarzis, il che spiega il grande coinvolgimento dei pescatori nel processo di ricerca dei dispersi. La cittadina conta più di 75 mila abitanti mentre circa 30 mila dei suoi residenti risiedono all'estero, soprattutto in Francia, e inviano rimesse ritenute essere rilevanti per lo sviluppo dell'area. (Tut)