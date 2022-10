Energia: ministro Algeria riceve ambasciatore danese, focus su rafforzamento cooperazione nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il ministro dell'Energia e delle miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, ha ricevuto ieri ad Algeri Vanessa Vega Sainz, l'ambasciatrice del Regno di Danimarca. Lo ha riferito il ministero algerino in una nota, affermando che le discussioni tra le due parti hanno riguardato il rafforzamento della cooperazione nel campo dell'energia, in particolare delle energie nuove e rinnovabili e dell'efficienza energetica. Le due parti hanno anche discusso le opportunità commerciali e di investimento e lo scambio di esperienze tra i due Paesi. L'ambasciatrice danese ha espresso l'interesse delle società energetiche del suo Paese a investire nel campo delle energie rinnovabili, in particolare l'energia eolica.(Ala)