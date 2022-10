Francia: Eliseo, Macron rende omaggio a ex combattenti guerra d'Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emmanuel Macron rende oggi omaggio agli ex combattenti della guerra d'Algeria per ricordare che "l'immensa maggioranza" di loro si è rifiutata di "violare i principi della Repubblica francese". Lo ha reso noto l'Eliseo, sottolineando che c'è stata una "minoranza" responsabile di aver seminato il "terrore". "Riconosciamo con lucidità che in questa guerra" ci sono state persone che, "inviate dal governo per far vincere la pace ad ogni costo, si sono collocate al di fuori della Repubblica", ha spiegato l'Eliseo. Oggi nel cortile del complesso monumentale degli Invalides, a Parigi, si terrà l'ultima commemorazione prevista nell'ambito dei 60 anni dalla fine della Guerra d'Algeria. (Frp)