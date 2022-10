Energia: Marocco sostiene posizione Arabia Saudita nel gruppo Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha annunciato il suo sostegno alla decisione dell'Arabia Saudita nel gruppo Opec+ (alleanza che riunisce l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e dei produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia) per tagliare la produzione di 2 milioni di barili a partire da novembre. E' quanto riportato da fonti dei media sauditi citati da media marocchini. "Il Marocco è al fianco dell'Arabia Saudita per quanto riguarda le sue decisioni in materia di energia e la sostiene nelle sue misure che preservano i suoi interessi e la sua sicurezza", ha affermato il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita, durante la sua visita a Riad iniziata ieri. (Mar)