Russia: comitato investigativo, incidente aereo a Ejsk causato da malfunzionamento

- Un malfunzionamento tecnico ha causato la sua caduta di un aereo su un complesso residenziale a Ejsk, città nella Russia meridionale. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Comitato investigativo russo. "Attualmente, l'indagine sta valutando come versione principale dell'incidente un malfunzionamento tecnico dell'aeromobile", si legge nella nota. L'agenzia ha qualificato l'incidente aereo come una violazione delle regole di volo ed è stato avviato un procedimento in tal senso. Si specifica che gli investigatori stanno interrogando i piloti. "Sono stati sequestrati dei campioni di carburante presso l'aeroporto di partenza, insieme alla documentazione necessaria. E sono in corso gli interrogatori dei piloti che sono riusciti a salvarsi e del personale dell'aerodromo", si legge nel comunicato. (Rum)