Parlamento: Rosato (Iv), vicepresidenze? Pd e M5s vogliono tutto, strappo difficile da ricucire

- "Ad oggi tra Camera e Senato il Pd e Movimento 5 stelle hanno deciso di prendere tutto senza tenere conto che le opposizioni sono plurali e c’è un terzo polo, senza rispettare quel principio nelle istituzioni che tutte le opposizioni hanno rappresentanza nelle vicepresidenze. Vedremo come si comporteranno". Lo ha detto Ettore Rosato, presidente di Italia viva, ai cronisti fuori da Montecitorio. "La decisione di non dare uno spazio anche a noi, di non concordarlo, sarà uno strappo che difficilmente sarà possibile recuperare nel futuro", ha aggiunto.(Rin)