Nord Macedonia: istituto nazionale assume 17 nuovi esperti di studi su lingua e cultura

- L'Istituto nazionale di lingua macedone Krste Misirkov ha assunto 17 nuovi giovani esperti e dottorandi in studi sulla lingua e sulla cultura macedone. Lo riporta la stampa locale, secondo cui questa sarebbe la prima volta dopo 24 anni. Alla cerimonia, organizzata per l'occasione, è intervenuto anche il primo ministro del Paese, Dimitar Kovacevski, il quale ha affermato che la lingua macedone sta diventando ufficiale nell'Unione europea e "uguale alle altre lingue", e che bisogna "investire" su di essa. Ieri, lo stesso Kovacevski aveva dichiarato che alla firma dell'accordo con Frontex tra alcune settimane non sarà accompagnato da politici o funzionari "ma da accademici esperti di lingua". L'Istituto Krste Misirkov lega la sua collaborazione con il ministero della Cultura alla protezione specifica della lingua macedone come patrimonio culturale spirituale, dei suoi dialetti, del folclore nonché della toponomastica della Macedonia del Nord. (Seb)