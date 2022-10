Ucraina: attacco russo a Kiev, 50 mila persone senza corrente elettrica e acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco missilistico russo odierno contro il quartiere di Desna di Kiev, la capitale dell'Ucraina, ha lasciato una parte della città senza forniture elettriche e idriche. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Rbk Ucraina", è stata disposta l'interruzione per cause di forza maggiore delle forniture idriche ed elettriche nel complesso residenziale di Troeshchyna. Secondo quanto riferito, circa 50 mila utenti nel quartiere sono rimasti senza elettricità. Il vice capo dell'ufficio presidenziale, Kyrylo Tymoshenko, ha detto in diretta televisiva non c'è davvero alcuna fornitura di acqua ed elettricità nell'area di Troyeschyna e in alcune altre zone sulla riva sinistra del fiume Dnepr di Kiev. "I servizi di emergenza stanno lavorando per allacciare quest'area a fonti di alimentazione di riserva in modo da ripristinare le forniture di acqua ed elettricità nelle abitazioni", ha aggiunto Tymoshenko. (Kiu)