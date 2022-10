Nigeria: operazione antidroga, arrestato per errore un uomo nello Stato di Plateau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale per l'applicazione della legge sulla droga (Ndlea), l'agenzia antidroga nigeriana, si è scusata con un uomo dopo che i suoi agenti hanno fatto irruzione per errore nella sua abitazione nello Stato centrale di Plateau credendo di prendere di mira un sospetto spacciatore. L'uomo, Alyasa'u Idris, è stato arrestato ma si è in seguito rivelato essere un obiettivo sbagliato e ha riferito che inizialmente pensava che la sua casa fosse stata attaccata da rapitori e si è quindi nascosto all'interno di uno scantinato prima di essere tirato fuori dagli agenti che hanno fatto irruzione. L'incidente è avvenuto nella città di Yelwan-Shendam. Gli agenti hanno interrogato l'uomo dopo averlo portato via, ma poi si sono resi conto che non era la persona che stavano cercando. Un portavoce dell'agenzia antidroga, Femi Babafemi, ha affermato che i suoi ufficiali si sono immediatamente scusati con l'uomo dopo aver capito che si trattava di un caso di identità sbagliata. (Res)