Portogallo-Irlanda: il presidente Rebelo de Sousa in visita di Stato a Dublino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, è oggi a Dublino per una visita di Stato di due giorni in Irlanda, Paese che non viene visitato ufficialmente da un presidente lusitano da 23 anni. In una nota, Rebelo de Sousa ha evidenziato che questo viaggio mira a rafforzare le relazioni con le autorità irlandesi, tenendo conto della situazione post Brexit e delle relazioni con il Regno Unito, nonché dei contatti con la comunità portoghese. Il programma ufficiale della visita, concentrata a Dublino tra oggi e domani, prevede incontri con il presidente dell'Irlanda, Michael Higgins, con il primo ministro irlandese, Micheál Martin, e una visita al Parlamento irlandese. Il capo dello Stato sarà accompagnato dal ministro Esteri, Joao Gomes Cravinho, e dai rappresentanti dei deputati dei principali partiti nazionali. Secondo l'Agenzia per gli investimenti e il commercio estero del Portogallo (Aicep), che cita i dati dell'Istituto nazionale di statistica (Ine), l'Irlanda è al 21mo posto come Paese di approdo delle esportazioni portoghesi nel 2021, con una quota dello 0,7 per cento del totale, e ha occupato la 17ma posizione a livello di importazioni, con una quota dell'uno per cento.(Spm)