India: Congresso, 96 per cento dei delegati ha votato per eleggere il presidente

- Nelle elezioni di ieri per il rinnovo della presidenza del Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in india, ha votato circa il 96 per cento degli oltre 9.000 delegati aventi diritto al voto. Lo ha reso noto il responsabile dell’autorità elettorale del partito, Madhusudan Mistry, aggiungendo che le operazioni si sono svolte senza incidenti. Oggi dai diversi Stati le schede arriveranno a Nuova Delhi per lo scrutinio, che si terrà domani, seguito dalla proclamazione del vincitore. Prima del conteggio, affinché non si riconosca la provenienza dei voti, saranno mescolate, alla presenza di rappresentanti dei due contendenti, Mallikarjun Kharge e Shashi Tharoor. Entrambi, su Twitter, hanno espresso gratitudine ai sostenitori, colleghi, volontari e tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione e alla riuscita dell’evento. (segue) (Inn)