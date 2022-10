India: Congresso, 96 per cento dei delegati ha votato per eleggere il presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autorità elettorale del Congresso ha pubblicato l’avviso di convocazione dell’elezione del presidente del consiglio esecutivo (Aicc, All India Congress Committee) il 22 settembre, dando il via al processo per il rinnovo della presidenza. La finestra per la presentazione delle candidature si è aperta il 24 settembre e si è chiusa il 30. L’elenco definitivo dei candidati è stato pubblicato l’8 ottobre, giorno in cui è ufficialmente iniziata la campagna elettorale, terminata il 16. L’elezione di ieri è la prima da oltre 20 anni contesa e senza la partecipazione dei Gandhi, anche se undici comitati statali hanno approvato risoluzioni a sostegno del ritorno alla presidenza di Rahul Gandhi, che ha presieduto il partito dal 2017 al 2019. È sfumata, inoltre, la candidatura di Ashok Gehlot, capo del governo statale del Rajasthan, il cui annuncio aveva innescato il rischio di una crisi nell’esecutivo dello Stato. (segue) (Inn)