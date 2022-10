India: Congresso, 96 per cento dei delegati ha votato per eleggere il presidente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei due uomini in corsa, Kharge viene considerato il preferito della famiglia Gandhi. L’interessato ha negato di agire per procura e di essere controllato da remoto. L’attuale presidente, Sonia Gandhi, ha assicurato imparzialità e sono state emanate linee guida per garantire condizioni di equità. Ai funzionari di partito è stato vietato di fare campagna elettorale a favore di un candidato o l’altro, a meno che prima non si fossero dimessi. Ai candidati, invece, è stato vietato di utilizzare veicoli per trasportare gli elettori o ricorrere a forme di propaganda “indesiderata”. La comunicazione del partito è al momento concentrata soprattutto sulla “Marcia dell’India unita” (Bharat Jodo Yatra), l’iniziativa intrapresa l’8 settembre da Rahul Gandhi per girare il Paese, confrontarsi con le comunità locali e raccogliere idee: un viaggio della durata prevista di cinque mesi. (segue) (Inn)