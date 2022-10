India: Congresso, 96 per cento dei delegati ha votato per eleggere il presidente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kharge, 80 anni, è attualmente il leader dell’opposizione al Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento, dopo essere stato deputato alla Camera del popolo (bassa) e per decenni membro dell’Assemblea legislativa del Karnataka. Nel secondo governo di Manmohan Singh (2009-2014) è stato ministro del Lavoro e poi delle Ferrovie. Ha ricoperto anche ruoli di dirigente nel partito. Tharoor, nato nel Regno Unito nel 1956 e cresciuto in India, siede alla Camera del popolo dal 2009, eletto nel Kerala, e attualmente presiede la commissione Tecnologie informatiche. La sua carriera politica è iniziata dopo quella diplomatica, in cui è stato funzionario alle Nazioni Unite dal 1978 al 2007. (segue) (Inn)