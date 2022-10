India: Congresso, 96 per cento dei delegati ha votato per eleggere il presidente (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente uscente, Sonia Gandhi, ricopre il ruolo ad interim dal luglio del 2019, dopo essere stata al vertice per 19 anni, dal 1998 al 2017, un record, ed è stata sfidata solo una volta, nel 2000 da Jitendra Prasada. Nel 1999, tuttavia, fu contestata, soprattutto per le sue origini straniere, da alcuni dirigenti, Sharad Pawar, Purno Agitok Sangma e Tariq Anwar, che successivamente furono espulsi e fondarono il Partito del Congresso nazionalista (Ncp). La leader, nata in Italia 75 anni fa come Sonia Maino e naturalizzata indiana, vedova del primo ministro Rajiv Gandhi, assassinato da un commando delle Tigri Tamil nel 1991, ha avuto problemi di salute recentemente e si è anche recata all’estero per sottoporsi a controlli medici. (Inn)