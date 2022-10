Energia: ambasciatore tedesco in Italia Elbling, troveremo soluzione europea su prezzo gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando a una soluzione europea sul prezzo del gas. Non ho dubbi: troveremo la soluzione". In una intervista al "Sole 24Ore" l'ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling è ottimista sui negoziati in corso a Bruxelles in questi giorni e rilancia l'idea di un cammino comune: "Senza il triangolo formato da Italia, Francia e Germania il motore dell'unificazione europea si ferma". Non è chiaro se e quando si arriverà a un 'Recovery sull'energia' e intanto ciascun Paese europeo cerca da solo la sua soluzione. "In realtà stiamo lavorando a una soluzione europea sul prezzo del gas ed è chiaro che bisogna intervenire sul prezzo all'ingrosso. Troveremo la soluzione ma non perdiamo altro tempo, non ne abbiamo". Finora però l'Europa è andata in ordine sparso: "Il prezzo del gas va assolutamente ridotto. Serve un approccio comune, dobbiamo far valere il peso di essere un mercato comune dell'energia. Ci sono posizioni diverse in Europa, tra quelli per i quali è piu importante tenere basso il prezzo e quelli che temono di più l'ipotesi di restare senza gas. Va anche chiarito che per la Germania un tetto al prezzo del gas russo non cambia le cose perché noi non importiamo più gas russo". (segue) (Res)