Energia: ambasciatore tedesco in Italia Elbling, troveremo soluzione europea su prezzo gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si dice: intanto la Germania investe duecento miliardi in aiuti alle famiglie e alle aziende tedesche pensando, sia pure comprensibilmente, soltanto al suoi interessi: "La Commissione europea ci ha chiesto di attutire l'effetto degli aumenti delle bollette su imprese e famiglie ed è quello che hanno fatto un po' tutti i Paesi, anche l'Italia che ha investito 66 miliardi fino a Settembre. Se pensiamo al Pil e al numero di abitanti della Germania siamo nella media europea. Poi bisogna chiarire un punto". "I duecento miliardi - continua - non saranno spesi tutti e subito. Sono finiti in un fondo e non sappiamo quanto di questa cifra alla fine sarà spesa da qui al 2024. I soldi che andranno a tutela delle aziende tedesche avranno riflessi positivi anche sulle imprese italiane che lavorano con le nostre". Quanto all'Italia, "abbiamo bisogno di un'Italia forte e propositiva. Il peso politico ed economico dell'Italia è fondamentale per l'Europa. Solo nel triangolo Italia Germania Francia si fonda il motore centrale dell'unificazione europea. Naturalmente c'è bisogno di tutti i Paesi, ma il futuro dell'Europa si decide in questo triangolo", ha concluso Elbling. (Res)