Energia: ministro tedesco Habeck, non servono nuovi fondi europei

- "Lo strumento Sure è stato utile nella pandemia" ma "oggi abbiamo già un ampio programma europeo con il Next generation Eu per garantire investimenti" e "gran parte di queste somme non sono ancora state spese", dice alla "Stampa" il ministro tedesco dell'Economia e Clima Robert Habeck, nella sua prima intervista alla stampa italiana. Rispondendo alle critiche arrivate sullo scudo da 200 miliardi del governo di Berlino, Habeck spiega che "un crollo del mercato tedesco del gas e della nostra economia nazionale avrebbe gravi conseguenze per i nostri partner europei. In particolare, l'economia tedesca e quella italiana sono strettamente legate", ricorda l'ex leader dei Verdi. L'Europa è nel mezzo della crisi energetica: "Stiamo vivendo una grave crisi energetica, che si sta trasformando sempre più in una crisi economica e sociale. La causa scatenante è la guerra di aggressione di Putin contro l'Ucraina. Dobbiamo quindi essere uniti in Europa e abbiamo bisogno di un quadro d'azione europeo flessibile. Sono favorevole a un'estensione oltre la fine dell'anno del cosiddetto Quadro temporaneo di crisi (che permette gli aiuti di Stato). L'obiettivo deve essere unire le forze ora che Putin sta cercando di indebolirci". (segue) (Res)