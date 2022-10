Governo: Lollobrigida (Fd'I), incomprensioni superate con Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Un incontro "estremamente positivo", nella forma e nella sostanza. Che "mette fine" alle polemiche furiose degli ultimi giorni. Francesco Lollobrigida, tra gli uomini più vicini a Giorgia Meloni, esce da via della Scrofa dove ha incontrato la leader subito dopo il colloquio con Silvio Berlusconi e, dalle parole e dal sorriso, si capisce che la gran parte del lavoro è stata fatta. "Lo scontro, come lo definite, - spiega Lollobrigida - non è stato tanto tra Meloni e Berlusconi, ma con una parte di Forza Italia, che anche a giudicare dagli atteggiamenti e dalle parole del Cavaliere, considererei minoritari". Beh, il leader azzurro veramente ha messo in bella mostra un foglietto elencando tutti i "difetti" di Meloni: "Forse ha davvero ragione il senatore Occhiuto quando racconta che su quel foglietto Berlusconi ha solo annotato la sintesi di una discussione avvenuta in un momento teso con i suoi senatori... Non credo fossero parole sue". Però Berlusconi è il leader del partito che, al Senato, non ha votato per La Russa: "Attenzione, è vero che da FI al Senato è stata fatta una scelta in netta controtendenza con la saggezza e il ruolo rispettoso delle istituzioni che sempre ha mostrato quel partito. Una scelta peraltro molto malriuscita. Ma è anche vero che due persone si sono distanziate da quel gesto, perché ne sono anni luce lontani: una è appunto Berlusconi, l'altra una esponente di prestigio come Casellati. Il Cavaliere ha lasciato libertà ai suoi, come spesso è accaduto, forse per rispetto di chi lo aveva accompagnato in questi ultimi tempi in tutti i passaggi". (segue) (Res)