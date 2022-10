Governo: Lollobrigida (Fd'I), incomprensioni superate con Forza Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Insomma, si è sciolto il grande gelo: "Certamente sì. Ovviamente per Giorgia è una grande sfida quella di guidare il governo, ma lo è anche per Berlusconi, il fondatore del centrodestra. Lui può riconfermare l'importanza di Forza Italia in quel progetto che è sempre stato il suo: unire forze liberali e conservatrici per il governo del Paese, che mai come oggi è indispensabile per risollevare un Paese in sofferenza". "In tantissimi - osserva inoltre il capogruppo uscente di Fd'I - ci hanno fatto arrivare la richiesta di non dividerci, di fare ciò per cui ci hanno votato. Due leader come Meloni e Berlusconi non possono non rispondere ai richiami degli elettori". FI aspira al ministero della Giustizia: "Non credo si sia andati a una definizione specifica, si è condiviso un assetto generale. Chiaro che l'ipotesi di una squadra complessiva è stata valutata, ma è giusto che sui nomi si mantenga una certa riservatezza", ha concluso Lollobrigida. (Res)