Difesa: India, da oggi al 22 ottobre la dodicesima edizione del salone DefExpo

- Si terrà da oggi al 22 ottobre a Gandhinagar, nello Stato indiano del Gujarat, la dodicesima edizione del salone DefExpo. Il ministero della Difesa indiano ha annunciato che sarà la più grande di sempre, con 1.136 compagnie registrate alla data del 27 settembre e un’area espositiva di centomila metri quadrati. Il titolo scelto per l’edizione – nell’anno del 75mo anniversario dell’indipendenza del Paese e nel contesto della “Missione per un’India autosufficiente”, lanciata dal governo di Narendra Modi per promuovere la ripresa post-Covid – è “Il cammino per l’orgoglio”. La manifestazione sarà riservata agli addetti ai lavori da oggi al 20 ottobre e aperta al pubblico il 21 e 22 ottobre. Gli appuntamenti saranno distribuiti tra quattro sedi: Mahatma Mandir Convention and Exhibition Centre, Helipad Exhibition Centre, Sabarmati River Front e Porbandar. (segue) (Inn)