Sardegna: peste suina, confronto Regione-Ue, si va verso revisione restrizioni (2)

- “Si tratta probabilmente – dice l’assessore Nieddu – dell’ultimo incontro prima del voto per la modifica alle attuali restrizioni, su cui sarà chiamato a esprimersi, a metà dicembre, il comitato tecnico di cui fanno parte i rappresentanti degli Stati membri. Quello di oggi è stato un incontro interlocutorio. A differenza dei precedenti, tra cui il vertice che si è tenuto poco più di un mese fa, al centro della discussione odierna non sono stati i dati inerenti ai risultati raggiunti sugli obiettivi fissati dalle raccomandazioni europee formulate in seguito all’ultimo audit, ma abbiamo mosso i primi passi sul piano tecnico verso la proposta di revisione che verrà poi formalizzata e votata. La Sardegna ha rispettato tutte le richieste poste da Bruxelles, attraverso un percorso non facile, costato grandi sacrifici. La cancellazione dell’embargo sulle esportazioni degli animali e sulle carni suine è un passaggio che l’Isola attende da tempo e che alla luce dei risultati raggiunti deve essere accordato senza più alcuna esitazione”. (Rsc)