Ucraina: ufficio presidenziale, tre missili russi hanno colpito un'infrastruttura energetica

- Le forze russe hanno attaccato le infrastrutture energetiche nel nord di Kiev. E' quanto riferito da Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino, secondo cui tre attacchi hanno colpito un impianto energetico non specificato. Il sindaco della città Vitali Klitschko ha detto che l'attacco ha colpito delle "infrastrutture critiche" e che i soccorsi si stanno dirigendo sul posto per valutare i danni e mettere in salvo le persone presenti. Secondo alcune indiscrezioni, gli attacchi avrebbero colpito l'impianto di cogenerazione Chpp-6 lasciando senza corrente elettrica alcune aree della capitale ucraina. (Kiu)