Francia: oggi scioperi in tutto il Paese per chiedere aumento salari

- Si svolgeranno oggi a Parigi e nel resto della Francia una serie di scioperi che interesseranno diversi settori indetti dai sindacati per chiedere un aumento dei salari. Secondo quanto riferiscono i media, si uniranno alla mobilitazione, in particolare, alcune categorie, come gli insegnanti, i dipendenti pubblici, quelli del settore energetico e dei trasporti. La protesta prevede più di 150 fra raduni e manifestazioni in tutto il Paese. A Parigi, il corteo partirà dalle 14:00 da Place d'Italie. Secondo un sondaggio condotto per l'emittente televisiva "BfmTV" dall'istituto Elabe, il 49 per cento dei francesi non sostiene gli scioperi di oggi, mentre il 39 li appoggia. La protesta si tiene in contemporanea con quelle che da giorni stanno bloccando le raffinerie e i depositi di carburante del Paese. Ieri sera il presidente francese Emmanuel Macron ha riunto la premier Elisabeth Borne e alcuni dei suoi ministri per fare il punto della situazione. Il capo dello Stato ha insistito sullo spirito di responsabilità di tutti e ha ricordato le conseguenze insopportabili per coloro che soffrono la situazione", ha spiegato una fonte e BfmTv (Spm)