Iran: fonti media, atleta che ha gareggiato senza hijab a Seul sarebbe scomparsa

- L'atleta iraniana Elnaz Rekabi che ha gareggiato senza hijab, infrangendo la legge della Repubblica islamica dell'Iran, ai campionati asiatici della Federazione internazionale dell’arrampicata sportiva (Ifsc) a Seul, in Corea del Sud, sarebbe scomparsa. Lo riferiscono fonti vicine all’emittente “Bbc Persian”, secondo cui gli amici non hanno notizie della giovane scalatrice classe 1989 da ieri sera. La stessa emittente britannica afferma di aver contattato il Garden Seoul Hotel, albergo dove alloggiava la squadra iraniana, apprendendo che il team ha lasciato l’hotel, facendo ritorno in Iran. In base al programma, la squadra iraniana avrebbe dovuto ritornare in patria domani. Bronzo ai Mondiali di Mosca nel 2021, Elnaz Rekab si è piazzata al nono posto ed è arrivata a un soffio dalle finali degli Asian Games. L'emittente televisiva vicina all'opposizione "Iran International", con sede a Londra, ha definito "storico" il gesto di Rekabi, che giunge mentre in Iran proseguono da oltre cinque settimane le proteste per la morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta il 16 settembre, dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per non aver indossato il velo in modo corretto. Secondo Iran Human Rights, organizzazione non governativa con sede a Oslo, almeno 201 persone sono state uccise, inclusi 23 minori, nella repressione delle dimostrazioni.(Res)