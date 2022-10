Ucrana: sindaco di Zhytomyr, attacchi russi interrompono forniture idriche e corrente elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Zhytomyr, nell'area occidentale dell'Ucraina, è al momento senza forniture elettriche e idriche a causa degli attacchi russi avvenuti questa mattina. Lo ha detto il sindaco, Sergei Sukhomlin, secondo cui gli ospedali stanno utilizzando le capacità di alimentazione elettrica di riserva per restare operativi."La mattinata è iniziata con degli attacchi a Zhytomyr. Ora non ci sono elettricità e acqua in città. Gli ospedali sono alimentati con fonti di riserva", ha scritto Sukhomlin sul suo canale Telegram. Attualmente sono in corso attacchi russi contro infrastrutture energetiche, militari e delle telecomunicazioni in tutto il Paese, da Kharkiv e Kiev, da Leopoli e Ivano-Frankivsk, che stanno causando interruzioni della corrente elettrica su larga scala. (Kiu)