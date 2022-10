Lazio 2023: Calenda, nessuna interlocuzione con Pd, Letta mai più sentito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Letta non mi risponde. Non ho più sentito né lui né nessuno del Partito democratico quindi anche sulle Regionali non abbiamo nessuna intesa". Lo ha detto il leader del Terzo polo, Carlo Calenda, in un'intervista rilasciata al "Corriere della Sera". "In Lombardia le strutture locali stanno lavorando per vedere se c'è lo spazio per un accordo ma nel Lazio non abbiamo notizie - ha aggiunto -. Il Pd sta chiaramente puntando a rinsaldare i rapporti con il M5s e a escluderci". (Rer)