Ucraina: Zelensky, Russia fa quello "che le riesce meglio" ovvero "terrorizzare e uccidere civili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe continuano a fare "ciò che gli riesce meglio: terrorizzare e uccidere i civili". Lo ha riferito questa mattina in un videomessaggio il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando gli ultimi attacchi russi. "L'Ucraina è sotto tiro da parte degli occupanti", ha affermato Zelensky. "A Mykolaiv, il nemico ha distrutto un edificio residenziale con missili S-300. Una persona è morta. C'è stato anche un attacco contro il mercato dei fiori, il parco dei castagneti. Mi chiedo contro cosa stavano tentando di combattere i terroristi russi in queste strutture assolutamente pacifiche?", ha detto Zelensky. "Lo Stato terrorista non cambierà nulla per se stesso con tali azioni. Non farà che confermare la sua essenza distruttiva e omicida, di cui sarà sicuramente tenuto a rispondere", ha concluso il presidente ucraino. (Kiu)