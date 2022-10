India: ministro Difesa Singh incontra omologhi di vari Paesi africani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’odierno Dialogo di difesa India-Africa, organizzato dal governo indiano in partnership con l’Istituto Manohar Parrikar per gli studi e le analisi della difesa (Mp-Idsa), verterà sul tema “Adottare una strategia per creare sinergie e rafforzare la cooperazione in materia di difesa e sicurezza”. Saranno esplorate nuove aree di possibile convergenza, in particolare nella costruzione di capacità, nella formazione, nella sicurezza informatica, nella sicurezza marittima e nell’antiterrorismo. Il Dialogo è stato istituzionalizzato con cadenza biennale dopo il primo Conclave della difesa India-Africa svoltosi nel febbraio del 2020 a margine dell’undicesima edizione di DefExpo. Al termine sarà pubblicata una dichiarazione congiunta. (Inn)