Regno Unito: colloqui fra cancelliere Hunt e ministro Wallace su spesa militare al 3 per cento Pil

22 luglio 2021

- Il nuovo cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt e il ministro della Difesa Ben Wallace hanno tenuto dei colloqui preliminari per mantenere l’obiettivo delle spese militari del governo al 3 per cento del Pil entro il 2030. Lo ha riferito il sottosegretario per le Forze armate britannico James Heappey all’emittente “Times Radio”. "Il cancelliere e il ministro Ben Wallace hanno avuto alcune conversazioni preliminari”, ha detto Heappey. “Penso che a tutti sia chiaro che il 3 per cento entro la fine del decennio è un obiettivo necessario, vista il contesto di sicurezza in cui ci troviamo", ha aggiunto il sottosegretario. (Rel)