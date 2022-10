Governo: Calenda, Nordio di grande capacità ma resta esecutivo politico di basso livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i nomi che circolano come ministri “ci sono persone di grande capacità come Nordio ma resta un governo molto politico e di basso livello. E’ presto per giudicare”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, al Tg1 Mattina.(Rin)