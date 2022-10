Sri Lanka: l'autore Shehan Karunatilaka insignito del Booker Prize 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autore singalese Shehan Karunatilaka è stato insignito del prestigioso premio letterario Booker Prize, conferito ogni anno al miglior romanzo scritto in inglese e pubblicato nel Regno Unito. Karunatilaka ha ottenuto il riconoscimento con la sua opera "The Seven Moons od Maali Almeida". L'autore ha dedicato il riconoscimento al popolo dello Sri Lanka, Paese che versa in una grave crisi economica: "La mia speranza è che in un futuro non troppo distante (...) Lo Sri Lanka comprenda che queste idee di corruzione, tensione razziale e clientelismo non funzionano né funzioneranno mai", ha dichiarato Karunatilaka. (Rel)