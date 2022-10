Giappone-Australia: governi preparano nuova dichiarazione di sicurezza congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone Fumio Kishida e il suo omologo australiano, Anthony Albanese, intendono firmare una nuova dichiarazione bilaterale sulla cooperazione nel campo della sicurezza a margine di un incontro in programma a Perth questa settimana, rinnovando un documento firmato dai due Paesi 15 anni fa alla luce delle nuove sfide poste dal confronto con la Cina. "Ci siederemo faccia a faccia e discuteremo questioni bilaterali urgenti come la sicurezza, l'energia e l'alimentazione", ha anticipato Kishida oggi durante un incontro coi vertici del Partito liberaldemocratico. "Coopereremo per far progredire la nostra strategia comune di sicurezza ed economica", ha aggiunto il capo del governo giapponese. Kishida inizierà venerdì un viaggio ufficiale di due giorni in Australia, durante il quale i primi ministri dei due Paesi terranno il loro terzo vertice bilaterale dall'insediamento di albanese alla guida del governo australiano, lo scorso maggio. (segue) (Git)