Giappone-Australia: governi preparano nuova dichiarazione di sicurezza congiunta (3)

22 luglio 2021

- Da parte sua, il ministro della Difesa australiano ha affermato che "il nostro interesse risiede nel mantenimento dell'ordine globale basato su regole. Ma vediamo quell'ordine sotto pressione anche nell'Indo-Pacifico, poiché la Cina sta cercando di plasmare il mondo circostante in un modo che non abbiamo mai visto prima", ha aggiunto. Per Austin, l'alleanza trilaterale rende la regione più sicura. "Non vedo l'ora di rafforzare la nostra cooperazione trilaterale in materia di difesa oggi, compreso nella comune espansione regionale, in quella delle nostre attività militari trilaterali e nell'approfondimento della nostra cooperazione tecnologica", ha detto, dicendosi convinto che "lavorare insieme rafforzerà la nostra deterrenza integrata e ci porterà tutti verso una regione più sicura e prospera". Il ministro Hamada ha dichiarato che anche il Giappone crede che "le fondamenta dell'ordine internazionale sono state minate". "Oggi, la comunità internazionale deve far fronte alle difficili condizioni di sicurezza dovute all'aggressione della Russia contro l'Ucraina, al cambiamento unilaterale di status della Cina con la forza nei mari della Cina meridionale e orientale e al notevole sviluppo delle tecnologie del nucleare e dei missili della Corea del Nord", ha detto il ministro. (Git)