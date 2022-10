Regno Unito: intelligence lancia allerta su tentativi cinesi di reclutare piloti della Raf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'intelligence della difesa britannica intende lanciare un "segnale di allerta sulla minaccia" rappresentata dai tentativi cinesi di reclutare piloti della Royal Air Force (Raf), l'aeronautica militare del Regno Unito. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Guardian", diversi funzionari dell'intelligence hanno espresso "preoccupazione e disapprovazione" per questi tentativi di reclutamento in quanto rappresentano "una minaccia per gli interessi del Regno Unito e dell'Occidente". Si ritiene che circa 30 ex piloti siano stati reclutati dalla Cina in seguito a delle offerte “molto generose” per lavorare per l'aviazione del Paese attraverso Paesi terzi, tra cui, in particolare, un'accademia di volo con sede in Sudafrica. L'avvertimento che intende emettere l'intelligence britannica servirà a ricordare l'importanza di non divulgare alcuna informazioni sensibili alle forze armate cinesi e chiederà a coloro che sono stati avvicinati di riferire al ministero della Difesa di Londra così da poter monitorare gli sviluppi derivanti dai contatti fra i piloti e i funzionari di Pechino. Sinora non ci sono prove che un ex pilota della RAF abbia violato l'Official Secrets Act fornendo consulenza e svolgendo attività di addestramento alla Cina, ma i l'intelligence ha fatto sapere che si stanno "prendendo provvedimenti per mitigare questo rischio". (Rel)