Corea del Nord: Giappone inasprisce sanzioni in risposta a test balistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana la Corea del Sud ha aggiunto 15 persone e 16 aziende sudcoreane alla sua lista nera, in risposta alle ultime provocazioni militari di Pyongyang e ai numerosi test balistici effettuati dal Nord nelle ultime settimane. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri sudcoreano, ricordando che le nuove sanzioni unilaterali sono le prime decretate da Pyongyang nell'arco degli ultimi cinque anni. "Condanniamo con forza la Corea del Nord per la recente conduzione di test balistici di frequenza senza precedenti, e per aver ventilato l'impiego di armi nucleari tattiche nei nostri confronti", ha dichiarato un funzionario del ministero. "Le ultime sanzioni unilaterali sono importanti in quanto vengono assunte per la prima volta in cinque anni. Non saranno le sole, perché stiamo valutando altri soggetti sanzionabili nel caso il Nord ricorra ad altre gravi provocazioni", ha aggiunto il funzionario. (segue) (Git)